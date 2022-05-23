استمرار متابعة إعادة تأهيل ورفع كفاءة الشوارع في المنصورة

واصلت مديرية الطرق والنقل بالدقهلية أعمال تنفيذ الخطة المتكاملة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الشوارع بنطاق غرب وشرق المنصورة بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية لشرق وغرب مدينة المنصورة وقطاعات المرافق.

وقال مدير مديرية الطرق بالدقهلية، إنه تنفيذا لتكليفات المحافظ تم اليوم الإثنين، متابعة أعمال إعادة توسيط شارع قناة السويس من خلال وحدة الرصد، وكذا أعمال التسوية والدك بالجليدر تمهيدا لأعمال الرصف.

وأضاف وكيل الوزارة أن خطة إعادة التأهيل ورفع الكفاء تشمل شوارع "عبد السلام عارف ومساكن العبور ومساكن الجلاء والسيد سليم بنطاق حي غرب المدينة، وشوارع الهادي والجرن وأشرف مرجان الذي يربط بين عبد السلام عارف وقناة السويس بنطاق حي شرق".

الجدير بالذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، سبق وأن اعتمد خطة متكاملة لعدد من الشوارع تحتاج إلى إعادة الشيء لأصله ورصف جديد، بمشاركة الأحياء بالمدينة وقطاع الطرق وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.