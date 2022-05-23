جامعة الوادي الجديد: الكشف الطبي على 810 حالات مرضية في أول أيام القافلة الطبية

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، توقيع الكشف الطبي على 810 حالات مرضية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان وتحويل 44 حالة مرضية، في اليوم الأول للقافلة الطبية بمستشفى باريس المركزي.

وأشار إلى أن القوافل الطبية المجانية انطلقت، الأحد بمركز باريس، والتي تنظمها كلية الطب البشري بالجامعة بالتعاون مع كلية الطب جامعة أسيوط.

وقال الدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب، إن القافلة تعد الثالثة وتنظمها كلية الطب جامعة الوادي الجديد بالتعاون مع كلية الطب جامعة أسيوط، وتضم تخصصات الأمراض الباطنة، الأمراض الصدرية، الجهاز الهضمي، جراحة العيون، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، جراحة المسالك البولية، الجراحة العامة، الروماتيزم والطب الطبيعي.

وأشار حسن، إلى أن القوافل الطبية لكلية طب الوادي الجديد تأتي في إطار دور الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وتوفير خدمة طبية متميزة للمواطن بالقرى البعيدة والنائية، موضحا أن القافلة تستكمل أعمالها غدا بمستشفى بلاط المركزي.