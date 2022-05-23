الزمالك يبحث عن استعادة الانتصارات في مواجهة «خارج التوقعات» أمام أسوان

فيريرا يفكر في الاستعانة بوجوه جديدة في التشكيل.. وزهرة الجنوب يسعى لتحقيق المفاجآة

تستأنف اليوم نسخة الموسم الماضي من بطولة كأس مصر، بعد توقف 8 أشهر، عندما يلتقي الزمالك مع ضيفه أسوان، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، في التاسعة مساء على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

هبط فريق أسوان من دوري الموسم الماضي قبل مواجهة الزمالك في الكأس، واستمر تأجيل المباراة، حتى العام الجاري، الذي أكد فيه الفريق الجنوبي صعوده مرة أخرى للدوري الممتاز في الموسم المقبل (2022-2023).

يدخل الزمالك مباراة اليوم بهدف استعادة الانتصارات بعد خسارتيه المتتاليتين في الدوري الحالي أمام إنبي وطلائع الجيش على التوالي، من أجل مصالحة الجمهور وعودة الروح للاعبين قبل العودة مجددًا لمنافسات الدوري الممتاز.

وقد تكون المباراة سهلة من حيث الحسابات الورقية نظرًا للفوارق الكبيرة بين فريق ينافس على لقب الدوري الممتاز، وهو الزمالك، وفريق تأهل من دوري الدرجة الثانية، وهو أسوان، غير أن مباريات الكأس دائما ما تقبل المفاجآت، لذلك سيدخل الزمالك المباراة بكل القوة من أجل حسم الأمور مبكرًا.

وشهدت التدريبات الأخيرة من الزمالك جلسات مطولة من البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال المباريات الأخيرة، وكذلك شرح الخطط التكتيكة التي سيعتمد عليها في مباراة اليوم.

كما خصص المدرب البرتغالي فقرة خاصة بتسديد ركلات الترجيح في نهاية المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، تحسبًا لإمكانية التعادل والذهاب لركلات الترجيح لتحديد المتأهل لنهائي كأس مصر. وشارك جميع لاعبي الفريق الأبيض في تسديد ركلات الترجيح.

في سياق متصل تأكد غياب التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق، عن مباراة اليوم، حيث يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي والعلاجي، الموضوع له من أجل التعافي من إصابة الكاحل التي تعرض لها خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري، ومن المنتظر أن يعوض حازم إمام غياب المثلوثي عن لقاء أسوان.

كما قرر فيريرا استبعاد طارق حامد لاعب الفريق من لقاء أسوان اليوم، بعدما غاب كذلك عن مباراة الزمالك السابقة أمام الطلائع، بسبب الإيقاف، كما وضع فيريرا برنامجا تأهيليا لطارق حامد، خلال الفترة الأخيرة، لتجهيزه بشكل جيد لمباريات الزمالك القادمة.

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من محمد عواد في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي حازم إمام، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش وأحمد فتوح، وفي الوسط يلعب محمد أشرف روقا، إمام عاشور إسلام جابر، وفي الهجوم محمد أوناجم، أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

على الجانب الآخر، يسعى فريق أسوان لتحقيق المفاجأة، والتأكيد على أن تأهله للدوري الممتاز ليس محض صدفة، وإنما نتيجة عمل جاد ورغبة في الظهور بشكل مغاير عن السنوات الماضية.

ويسعى أسوان للإطاحة بفريق الزمالك من كأس مصر مستغلا تعثره في بطولة الدوري وحالة لاعبيه المعنوية المنخفضة عقب تلقي الفريق هزيمتين متتاليتين أمام إنبي وطلائع الجيش.