استمرار تدفق صادرات النفط الروسي المنقولة بحرا

استمر تدفق صادرات النفط الخام الروسي المنقولة بحرا رغم العقوبات الأوروبية التي تحظر التعامل مع شركات النفط الروسية المملوكة للدولة.

ويستمر تصدير النفط الروسي رغم تجديد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوته لفرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب حربها ضد بلاده.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شحنات الخام الروسي تراجعت خلال الأيام السبعة السابقة حتى 20 مايو الماضي، لكنها أظهرت تأثرا طفيفا من القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي على قطاع النفط الروسي منذ 15 مايو الماضي.

وغادرت الموانئ الروسية خلال الأسبوع المنتهي في 20 مايو الحالي 32 ناقلة نفط تحمل حوالي 24 مليون برميل، ليصل متوسط صادرات روسيا عبر البحر إلى 44ر3 مليون برميل يوميا، بانخفاض نسبته 3% فقط عن 55ر3 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع السابق المنتهي يوم 13 مايو الحالي.

وأضافت بلومبرج أن أبرز ملامح البيانات الأخيرة هي سيطرة الرحلات الطويلة على أغلب ناقلات النفط الروسي وهو ما يشير إلى ابتعاد هذه الصادرات عن الأسواق الأوروبية، في حين تراجعت الصادرات المتجهة إلى آسيا.

وبحسب بيانات حركة الناقلات فإن 4 ناقلات تتجه إلى الهند، في حين تتجه ناقلتان إلى عبور قناة السويس وناقلتان أخريان متجهتان إلى البحر المتوسط عبر بحر البلطيق.