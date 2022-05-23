التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بممثلي الاتحاد العالمي للقلب، ضمن عدد من اللقاءات التي يعقدها الوزير في مدينة «جنيف» السويسرية، على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الـ75.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تحدث خلال الاجتماع عن برنامج الوقاية من أمراض القلب الروماتيزمية ومكافحتها في مصر والذي بدأ عام 2002، بدعم من منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن وزارة الصحة تهتم بشكل كبير بمرض روماتيزم القلب، نظرا لنتائج الدراسات في هذا الشأن والتي تؤكد أن المرض يصيب نحو 30 ألف شخص في الفئة العمرية من 5 - 18 عاما.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أشار إلى توجه وزارة الصحة إلى العمل على إعلان خلو مصر من مرض روماتيزم القلب ضمن أهداف التنمية المستدامة «مصر 2030»، موضحا أن الوزارة تعمل على اكتشاف المرض في طلبة المراحل الدراسية من الابتدائية إلى الثانوية، جنبا إلى جنب بناء قدرات العاملين في قطاع الصحة من خلال تعريفهم بالعلامات والأعراض السريرية لالتهاب البلعوم العقدي، وبروتوكول العلاج المناسب بجرعة وحيدة من حقن بنزاثين البنسلين جي (BPG).

وتابع أن الوزير أشار إلى قيام وزارة الصحة بعمل مسوح دورية لأطفال المدارس بحثًا عن علامات ومؤشرات الإصابة بروماتيزم القلب، كما يتم توظيف القوافل الطبية للوصول إلى الأطفال في المناطق النائية، مشيرا إلى تسجيل الحالات المكتشفة رقميًا، لمتابعة حالتهم الصحية والتأكد من تلقي العلاج المناسب.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن البرنامج المصري للكشف عن مرض روماتيزم القلب وعلاجه، حصل على جائزة منظمة الصحة العالمية عام 2014 تقديراً لدوره المتميز في محاربة المرض وتقليل حدوثه وبالتالي الحد من معدل عمليات القلب.