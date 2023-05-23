حمزة الجمل يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة النجوم في كأس مصر

أعلن حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلي، قائمة الدراويش التي ستخوض مباراة النجوم، غدا الأربعاء، في بطولة كأس مصر.

وفضل حمزة الجمل إراحة بعض اللاعبين، في ظل ضغط مباريات الفريق بالدوري الممتاز، مثل باهر المحمدي، ومحمد دسوقي، وسيرجي أكا، ومحمد الشامي، وأحمد مدبولي.

وجاءت قائمة الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمد كوكو، عبد الله جمال.

خط الدفاع: إياد العسقلاني، محمد نصر، عصام صبحي، كريم عرفات، حمدي النقاز، أحمد محسن.

خط الوسط: عماد حمدي، محمد مخلوف، عمر الوحش، محمد بيومي، صالح جمعة، عمر الساعي، كريم الديب، مروان حمدي، محمد عبد السميع.

خط الهجوم: فراس شواط، أبو بكر حمزة الجمل.