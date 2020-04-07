السيطرة على حريق نشب بشقة سكينة في الإسكندرية دون إصابات

تمكنت الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق كبير نشب بشقة سكنية كائنة في شارع ميناء أغادير بمنطقة العصافرة بحري، التابعة لنطاق حي ثانِ المنتزه، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانِ المنتزه؛ يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق ألتهم محتويات الشقة.

وبانتقال الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى المنطقة المجاورة، وجرى قطع المرافق، وفرض سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد ورفع آثاره.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد رجحت المعاينة الأولية أسباب نشوب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي بجهاز التبريد "ديب فريزر"، ما أدى إلى اشتعال النيران، وتزامن ذلك مع تواجد الأسرة خارج الشقة.

وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍِ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.