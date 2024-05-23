مستشار الرئيس الفلسطينى: بدأنا ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين منذ 2014

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن السلطة تعمل منذ عام 2014 على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وربما قبل ذلك في المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس: «عندما أصبحنا أعضاء في حكم القانون الدولي وأعضاء كاملي العضوية كدولة وفقًا لميثاق روما المنظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية، بدأنا مسيرة تكللت اليوم بالنجاح لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومحاكمة إسرائيل وجنرالاتها وقياداتها وعساكرها على كل جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني، وفق ميثاق روما المنظم للمحكمة الجناية الدولية».

وأوضح أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب توجيه الاتهام وإصدار مذكرة جلب أو ضبط وإحضار واعتقال لمجرمي الحرب الإسرائيليين، فهو يمثل نجاحا للدبلوماسية الفلسطينية، نجاح لدولة فلسطين.

وتابع: «نحن نرحب (بهذه القرارات) ونأمل في أن تنتصر المحكمة الجنائية الدولية للقانون، وأن تصدر المذكرات المطلوبة لكي ينال كل مجرم حرب إسرائيلي اقترف جريمة حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، جزاءه الرادع وفق القانون الدولي».