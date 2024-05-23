فيوتشر يفرض التعادل على الزمالك في الدوري

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الزمالك أمام مودرن فيوتشر، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم الزمالك في الدقيقة 34 عن طريق سيف الدين الجزيري بعد عرضية من عمر جابر، الذي استغل تمريرة خاطئة من حارس المرمى وتبادل الكرة مع زيزو ثم أرسل عرضية حولها الجزيري للشباك.

وفي الدقيقة 40 تعادل محمد صادق لمودرن فيوتشر بعد كرة عرضية لعبها أحمد عاطف وأبعدها عمر جابر ثم ارتدت لمحمد صادق الذي وضعها في الشباك.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقن، واتسم بالهدوء حتى الدقيقة 34 التي شهدت تقدم الزمالك، وكذلك ارتفاع نسق المباراة مع الخروج الهجومي لفريق مودرن فيوتشر بحثًا عن التعادل.

وفي الشوط الزمالك بدأ الزمالك أكثر رغبة في الفوز وضغط بحثًا عن الهدف الثاني ولجأ لصلاح التصويبات التي جاءت عن طريق البديل مصطفى شلبي في محاولتين، ثم جاءت الفرصة الأخطر عن طريق عبد الله السعيد بتصويبة صاروخية في الدقيقة 70 تصدى لها حارس مرمى فيوتشر وراتدت أمام ناصر ماهر الذي لعبها خارج المرمى.

في ربع الساعة الأخير من المباراة هدأ رتم الزمالك وكاد فيوتشر أن يخطف نقاط المباراة بكرة رأسية من محمود رزق في الدقيقة 81، بعد ركنية متقنة من جوناثان نجويم.

وفي الدقيقة 84 طالب لاعبو مودرن فيوتشر بركلة جزاء بعد توغل من باسم علي في الجهة اليسرى للزمالك ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك أحس بالخطر والحاجة للهجوم من أجل نقاط المباراة فدفع بالثنائي سامسون أكينولا وناصر منسي في الدقيقة 86 من عمر المباراة لتعزيز القدرات الهجومية للفريق.

واحتسب حكم المباراة 7 دقائق كوقت محتسب بدلًا من الضائع في الشوط الثاني، شهدت سطيرة من نادي الزمالك ولكن دون خطورة على مرمى فيوتشر لتنهتي المباراة بالتعادل الإيجابي.

بهذا التعادل، يرفع الزمالك رصيده للنقطة 25 ويبقى في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما يرفع مودرن فيوتشر رصيده للنقطة 31 ويبقى في المركز التاسع.