إسرائيل توبخ سفراء إسبانيا وإيرلندا والنرويج لاعتراف بلدانهم بدولة فلسطين

تعرض سفيرا إسبانيا وإيرلندا وكذلك ممثل النرويج لدى إسرائيل اليوم الخميس، للتوبيخ في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث عرض عليهم شريط فيديو لعملية أسر مجندات بالجيش في السابع من أكتوبر الماضي ، على يد حماس، وفق ادعائهم.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن بالفعل عن هذه الخطة أمس الأربعاء مع استدعاء الدبلوماسيين. كما دعيت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى لمشاهدة عرض شريط الفيديو.

وفي بيان لاحق، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية "إن اعتراف حكومات النرويج وإسبانيا وايرلندا بدولة فلسطينية سيعطي حماس دفعة، ويزيد من صعوبة المضي قدما في اتفاق للإفراج عن الرهائن".

وتم نشر الفيديو في إسرائيل مساء أمس الأربعاء - بناء على طلب عائلات المجندات، التي تريد الضغط من أجل استئناف المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن. وتم التقاط اللقطات من خوذات وكاميرات جسد مقاتلي حماس الذين شاركوا في الهجوم على القاعدة العسكرية التي كانت المجندات تعملن بها.

وتعليقا على الفيديو ، أصدرت حماس بيانا قال إنَّ "المقطع المصور الذي يتم تداوله عبر الإعلام العبري، هو مقطع مجتَزَأ وتم التلاعب فيه، ولا يمكن التأكّد من صحة ما ورد فيه".