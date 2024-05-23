تونس تحبط 18 عملية هجرة غير شرعية في صفاقس

أعلنت السلطات التونسية الخميس، إحباط 18 عملية هجرة غير شرعية بولاية صفاقس، والقبض على 49 شخصا متورطين بتنظيمها.

جاء ذلك في بيان للإدارة العامة للحرس الوطني، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الحرس الوطني: "من نتائج عمل أمني موجه للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بصفاقس (جنوب) تم إحباط 18 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ عدد هام من المجتازين"، دون الكشف عن عددهم أو جنسياتهم، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأضاف البيان أنه تم "إلقاء القبض على 49 شخصا مفتش عنهم من منظمين ووسطاء لعمليات الاجتياز"، دون الكشف عن هوياتهم.

والثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، أنه تمّ منذ بداية 2024، إحباط 3 آلاف 369 عملية هجرة وانتشال 341 جثة، بالإضافة إلى إنقاذ 4 آلاف و336 مهاجرا.

وأضاف الفقي أن 52 ألفا و972 شخصا حاولوا منذ بداية العام اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو أوروبا انطلاقا من السواحل التونسية، بينهم 48 ألفا و 765 أجنبيا.

وتشهد تونس منذ فترة تصاعدا لافتا بوتيرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد ودول إفريقية أخرى لا سيما جنوب الصحراء.