بشار الأسد يؤكد في اتصال بالرئيس الإيراني المكلف نهج على سوريا الثابت في العلاقة مع طهران

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الإيراني المكلّف محمد مخبر، جدّد فيه تعازيه القلبية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبًا، بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، مؤكداً نهج سورية الثابت في العلاقة مع إيران.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، صباح الخميس، أعرب الرئيس الأسد، عن تضامن سورية التام مع إيران في كل الظروف، وثقته بقدرة الدولة والشعب الإيراني على تجاوز هذه الحادثة الأليمة.

من جانبه أكّد الرئيس الإيراني المكلّف على عمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، واستمرار التشاور والتنسيق بينهما على كل المستويات.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي قتل في حادث تحطم طائرة مروحية، يوارى الثرى الخميس، في مسقط رأسه مشهد.

ولقي رئيسي البالغ 63 عاما حتفه الأحد، إلى جانب وزير الخارجية وستة أشخاص آخرين، عندما تحطمت المروحية التي كانوا يستقلونها في منطقة جبلية في شمال غرب البلاد، خلال عودتهم من مراسم تدشين سد عند الحدود مع أذربيجان.

وسيكون موقع دفن رئيسي في مرقد الإمام الرضا أحد أئمة الشيعة في شمال شرق مدينة مشهد، حيث ولد الرئيس المحافظ الراحل.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إيرانية الأربعاء، مسئولين في مشهد يستعدون لليوم الأخير من الجنازة.

ونصبت صور كبيرة لرئيسي ورفعت أعلام سوداء إضافة إلى رموز شيعية في شوارع ثاني أكبر مدن إيران، خصوصا حول ضريح الإمام الرضا.

وشاركت حشود ضخمة في موكب الجنازة الأربعاء، في العاصمة طهران لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الرئيس الذي أطلق عليه المسئولون ووسائل الإعلام لقب «الشهيد».