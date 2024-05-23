رئيس أوكرانيا يواصل جمع التعهدات لحضور قمة السلام في سويسرا

يواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساعيه لجمع التعهدات لحضور قمة السلام المزمعة في سويسرا منتصف الشهر المقبل.

وقال زيلينسكي في رسالته المصورة مساء اليوم الأربعاء: "تحدثت اليوم مع رؤساء، وزعماء حكومات تشيلي وألبانيا والنمسا وموزمبيق. أربع دول إضافية في القمة، أشكرها."

ومن المعروف أن المستشار الألماني أولاف شولتس سيشارك في القمة، المقررة يومي 15 و16 يونيو قرب مدينة لوسيرن السويسرية.

كما سيشارك المستشار النمساوي كارل نيهامر، حسبما أكدت المستشارية في فيينا.

ووصف نيهامر القمة بأنها خطوة مهمة تجاه أن يصبح السلام ممكنا مجددا. وأضاف أن المطلوب هو "تحالف كبير من الحلفاء من أجل السلام، خارج حجرات ترديد الصدى بالاتحاد الأوروبي."

وتهدف القمة، التي تنظمها سويسرا بناء على طلب من أوكرانيا، إلى حشد المزيد من الدعم الدولي للبلاد في مواجهة الغزو الروسي الشامل لأراضيها.

وتأمل أوكرانيا في إقناع دول محايدة، أو دول من الجنوب العالمي صديقة لروسيا، بصحة موقفها. وثمة مساعي، خاصة، لإقناع الصين بحضور المؤتمر.

وتهدف المساعي إلى جذب حوالي 80 دولة للمشاركة في القمة. ولا تتعلق هذه الخطوة الأولية بإجراء مفاوضات مع روسيا، ولم تتلق موسكو دعوة، كما أنها ترفض المشاركة.