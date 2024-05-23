 أطباء بلا حدود: إغلاق مستشفى العودة في غزة بعد حصاره من قبل القوات الإسرائيلية - بوابة الشروق
الخميس 23 مايو 2024 11:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

أطباء بلا حدود: إغلاق مستشفى العودة في غزة بعد حصاره من قبل القوات الإسرائيلية

وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: الخميس 23 مايو 2024 - 10:59 م | آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2024 - 10:59 م

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود يوم الخميس، أن مستشفى العودة في غزة مضطر لإغلاق أبوابه أمام المرضى بعد حصاره من قبل القوات الإسرائيلية لمدة أربعة أيام.

وقالت المنظمة، إن حصار المستشفى هو "الأحدث في سلسلة من الهجمات الممنهجة على منشآت الرعاية الصحية من قبل القوات الإسرائيلية".

وتابعت منظمة أطباء بلا حدود، أن الدبابات حاصرت المستشفى في 19 مايو الجاري "ما اضطر الموظفين والمرضى للاحتماء تحت الطاولات والأسرة بينما حطم الرصاص والقصف النوافذ".

وأضافت أن المرضى والعاملين بالمستشفى اضطروا إلى مغادرته، ووصفت المستشفى "بأنه شريان الحياة لسكان شمال غزة، ويجب أن يكون قادرا على الاستمرار في تقديم الرعاية للمرضى".

ودعت منظمة أطباء بلا حدود لحماية مستشفى العودة وجميع المرافق الصحية والمرضى والطواقم الطبية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك