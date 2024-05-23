أطباء بلا حدود: إغلاق مستشفى العودة في غزة بعد حصاره من قبل القوات الإسرائيلية

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود يوم الخميس، أن مستشفى العودة في غزة مضطر لإغلاق أبوابه أمام المرضى بعد حصاره من قبل القوات الإسرائيلية لمدة أربعة أيام.

وقالت المنظمة، إن حصار المستشفى هو "الأحدث في سلسلة من الهجمات الممنهجة على منشآت الرعاية الصحية من قبل القوات الإسرائيلية".

وتابعت منظمة أطباء بلا حدود، أن الدبابات حاصرت المستشفى في 19 مايو الجاري "ما اضطر الموظفين والمرضى للاحتماء تحت الطاولات والأسرة بينما حطم الرصاص والقصف النوافذ".

وأضافت أن المرضى والعاملين بالمستشفى اضطروا إلى مغادرته، ووصفت المستشفى "بأنه شريان الحياة لسكان شمال غزة، ويجب أن يكون قادرا على الاستمرار في تقديم الرعاية للمرضى".

ودعت منظمة أطباء بلا حدود لحماية مستشفى العودة وجميع المرافق الصحية والمرضى والطواقم الطبية.