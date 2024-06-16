ضبط 207 أسلحة نارية وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال يوم

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال خلال 24 ساعة من ضبط 286 قضية مخدرات، 207 قطع أسلحة نارية، وتنفيذ 84809 أحكام قضائية متنوعة.

كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 11 متهما ارتكبوا 15 حادثا متنوعا، وضبط 22 متهما هاربا، و17 من القائمين بأعمال البلطجة، وضبط 232 دراجة نارية مخالفة، و21724 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم فحص 57 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.