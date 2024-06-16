صداع الجبهة اليسرى يؤرق جوميز قبل مواجهة المصري

يدرس الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الحلول المتاحة في الجبهة اليسرى الدفاعية قبل مباراة الفريق ضد المصري البورسعيدي.

ويتقابل الزمالك مع المصري مساء الإثنين في الأسبوع الـ 26 من الدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويستمر غياب أحمد فتوح الظهير الأيسر بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المشاركة مع منتخب مصر، بينما يغيب بديله المؤقت في هذا المركز، عمر جابر لحصوله على إنذار في مباراة سيراميكا كليوباترا وهو الإنذار الثالث.

وتقلصت خيارات جوميز في هذا المركز، حيث يدرس الاعتماد على أحد اللاعبين في غير مراكزهم، من بينهم سيد عبدالله نيمار، والذي شارك كظهير أيمن من قبل لكنه لم يلعب كظهير أيسر.

أيضا قد يكون خيار الدفع بمحمد شحاتة في الجبهة اليسرى الدفاعية بعدما أجاد كظهير أيمن، خيارا مطروحا، لكنه يصدر أزمة لجوميز في الجبهة اليمني.

كما يرفض المدير الفني فكرة الاعتماد على لاعب صاعد مثل محي جمعة الذي تألق بعد تصعيده من فريق الشباب، لكن المدرب البرتغالي يدرك صعوبة وقوة المواجهة ولا يريد وضع لاعب شاب تحت الضغوط.