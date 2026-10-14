ألمانيا تتوصل إلى اتفاق لفرض ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر اعتبارا من 2027

توصل الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى تسوية بشأن الخلاف حول خطط فرض ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر، حسبما أعلنت وزارة المالية الثلاثاء، وسط توقعات بإقرار الإجراء من قبل مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

وينص الاتفاق على فرض ضريبة من شريحتين، مع إعفاء المنتجين الأصغر حجما، وفقا لمسودة مقترح اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وبدءا من الأول من يوليو 2027، ستُفرض ضريبة قدرها 26 سنتا على المشروبات التي تحتوي على 5 جرامات من السكر على الأقل لكل 100 ملليلتر، وترتفع إلى 32 سنتا للمشروبات التي تحتوي على 8 جرامات من السكر على الأقل لكل 100 ملليلتر. وأفادت مجموعة "آر إن دي" الإعلامية بأن المنتجين الذين تقل كميات إنتاجهم السنوي من المشروبات السكرية عن مليون لتر سيُعفون من الضريبة.

ويريد وزير المالية لارس كلينجبايل، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إلى تيار يسار الوسط، تحقيق هدفين من الضريبة، هما زيادة إيرادات الموازنة الاتحادية وتشجيع الشركات المصنعة على خفض محتوى السكر في منتجاتها وجعلها أكثر صحة.

وكان ديوان المستشارية قد علّق الخطط في وقت سابق من الشهر الجاري، موضحا أن المسودة تختلف عن مقترح قدمته لجنة تمويل الرعاية الصحية التابعة للحكومة، ولا تحظى بدعم كافٍ داخل الائتلاف الحاكم.028.

وتتوقع الحكومة أن تحقق الضريبة إيرادات بنحو 690 مليون يورو (8ر772 مليون دولار) في عام 2027، و925 مليون يورو في عام 2028.

وواجهت الخطط معارضة كبيرة. حيث دعا تسعة وزراء على مستوى الولايات، ومسؤولون عن الزراعة وحماية المستهلك ومنتمون إلى الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ وحزبه الشقيق في بافاريا، الاتحاد الاجتماعي المسيحي، المستشار فريدريش ميرتس مؤخرا إلى التخلي عن الإجراء.

وقال الوزراء في رسالة إن الضريبة تمثل تدخلا مفرطا من الدولة، وستؤدي إلى زيادة أسعار بعض المنتجات الغذائية دون داع.