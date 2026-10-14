هجمات روسية جديدة بصواريخ باليستية على كييف توقع قتلى ومصابين

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف مجددا لهجمات بصواريخ باليستية روسية، في الوقت الذي اشتكت القيادة الأوكرانية من إخفاق حلفائها مرة أخرى في تقديم تحذير مسبق من الهجوم.

وأفاد موقع كييف إندبندنت الإخباري الأوكراني بأن دوي الانفجارات الأولى سُمع في أنحاء المدينة بعد وقت قصير من إطلاق إنذار جوي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن مبنى سكنيا مكونا من تسعة طوابق تعرض للقصف واندلعت فيه النيران، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين.

ونقل التقرير عن المستشار الرئاسي دميترو ليتفين قوله للصحفيين إن الشركاء الدوليين أخفقوا مجددا في تحذير أوكرانيا من الصواريخ القادمة، كما حدث في اليوم السابق. وأكد سلاح الجو الأوكراني أيضا عدم تلقي تحذير مسبق.

ومنذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا عام 2022، اعتمدت كييف بصورة أساسية على المعلومات الاستخباراتية التي يوفرها الجيش الأمريكي، إلى جانب معلومات من دول أخرى أعضاء في حلف الناتو. ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا أن تكون واشنطن أوقفت تبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية مع أوكرانيا.

نقص الذخائر يزيد الوضع سوءا

كثفت روسيا هجماتها على كييف ومدن أوكرانية أخرى، في وقت تواجه القوات الأوكرانية نقصا في ذخائر الدفاع الجوي، بعد مرور أربعة أعوام ونصف العام على الحرب.

وتعد منظومات باتريوت أمريكية الصنع الأكثر فاعلية في التصدي للصواريخ الباليستية، التي يصعب اعتراضها بصفة خاصة بسبب سرعتها العالية. وتمتلك أوكرانيا عددا من هذه المنظومات، لكنها تفتقر إلى الذخائر الكافية لتشغيلها.

وزادت التوترات الأخيرة بين كييف وواشنطن من الصعوبات التي تواجهها أوكرانيا.

وانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق الثلاثاء، حلفاء كييف بسبب إخفاقهم في تحذير أوكرانيا قبل هجوم آخر بصواريخ باليستية روسية..

وكتب زيلينسكي على تطبيق تليجرام الثلاثاء: "مرة أخرى، لم نتلقّ أي تحذير من شركائنا". واستهدف الهجوم محطة للتدفئة وتوليد الكهرباء في شرق كييف.

ولم ترصد الرادارات الصواريخ إلا عندما اقتربت من كييف. وأسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة ستة أشخاص على الأقل، وفقا للسلطات المحلية.

وجاءت الهجمات الأخيرة على كييف بعد ذلك بساعات قليلة.