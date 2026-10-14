جامايكا تستقبل أول رحلة تقل مهاجرين من الولايات المتحدة بموجب اتفاق عبور ثنائي

وصلت إلى جامايكا، الثلاثاء، أول رحلة تقل مواطنين من دول ثالثة قادمين من الولايات المتحدة، في خطوة تمثل بدء تنفيذ اتفاق ثنائي يخضع لتدقيق واسع، ويستخدم الدولة الكاريبية مركز عبور مؤقتا للمهاجرين.

وأصبحت هذه الاتفاقات، التي ستناقش المحكمة العليا قانونيتها، أكثر شيوعا في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ يجري إرسال مهاجرين إلى ليبيريا وإسواتيني وباراجواي ودول أخرى.

وجرى إنهاء الإجراءات الخاصة بمجموعة تضم 22 مهاجرا، جميعهم بالغون، بينهم سبع نساء، سريعا عقب وصولهم إلى مطار نورمان مانلي الدولي في كينجستون بعد ظهر الثلاثاء، قبل نقلهم بحافلة ترافقها الشرطة إلى موقع لم يُكشف عنه.

ولم يُسمح لوسائل الإعلام بالوصول إلى المهاجرين. وقالت السلطات الجامايكية إنها تتبع إجراءات تهدف إلى ضمان تنفيذ الاتفاق "بشكل آمن ومنظم وقانوني".

ويمثل وصول الرحلة بدء التنفيذ الفعلي لمذكرة تفاهم ثنائية وُقعت في يونيو/حزيران الماضي. وبموجب الاتفاق، سيُنقل مهاجرون من غير المواطنين الجامايكيين جوا إلى الدولة الكاريبية، قبل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو نقلهم إلى وجهات أخرى.