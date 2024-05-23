سلمي أيمن وملك إسماعيل تتأهلان لنهائي بطولة نهائي كأس العالم للخماسي الحديث

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تأهل سلمى أيمن وملك إسماعيل ثنائي منتخب مصر للخماسي الحديث لنهائي بطولة نهائي كأس العالم التي تستضفيها مدينة أنقرةالتركية خلال الفترة من 22 وحتى 26 مايو الجاري وتعد هذه البطولة آخر محطات التأهل لأولمبياد باريس 2024.

واحتلت سلمى أيمن صدارة ترتيب المجموعة الأولى في نصف النهائي برصيد 1378 نقطة بينما جاء ملك إسماعيل في المركز السابع برصيد 1367 نقطة ليتأهل الثنائي للنهائي.

وتأخرت ملك إسماعيل في منافسات السلاح لكنها قامت بعودة كبيرة في منافسات الليزر لن لتحتل المركز السابع وتتأهل لنهائي.

وتقام غدا منافسات نصف نهائي فردي الرجال ويمثل مصر خلالها كلا من أحمد الجندي ومحمد الجندي ومعتز وائل.

وكان المنتخب المصري قد ضمن تأهل ست لاعبين بواقع ثلاثة سيدات وثلاث رجال في منافسات أولمبياد باريس 2024 ويكون التأهل بناء على التصنيف العالمي للاعب.