طلاب يتضامنون مع غزة من على متن سفينة إسرائيلية يحتجزها الحوثيون

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نظم طلاب يمنيون، اليوم الخميس، فعالية تضامنية مع قطاع غزة على متن سفينة إسرائيلية تحتجزها جماعة الحوثي منذ نوفمبر الماضي.

وأفادت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين بأن "طلاب دورات صيفية نفذوا عروضًا كشفية على متن السفينة جلاكسي ليدر الإسرائيلية في البحر الأحمر".

ورفع الطلاب المشاركون في العروض لافتات مكتوبا عليها عبارات "تضامنية مع الشعب والمقاومة الفلسطينية (في غزة)"، وتستنكر "جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الأطفال والنساء والشيوخ في غزة بدعم أمريكي وغربي"، بحسب الوكالة.

كما ردد المشاركون "هتافات معبرة عن الفخر والاعتزاز بمواقف الشعب اليمني المناصرة للقضية الفلسطينية".

وفي 19 نوفمبر 2023، أعلنت جماعة الحوثي الاستيلاء على السفينة "جلاكسي ليدر"، قائلة إنها إسرائيلية.

لكن تل أبيب نفت في حينه أن تكون السفينة تابعة لها أو تقل إسرائيليين، وقالت إنها مملوكة لشركة بريطانية، وتشغلها شركة يابانية.