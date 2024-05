أونروا: الملاجئ المكتظة ومحدودية الصرف الصحي تشكل مخاطر صحية شديدة على أهالي غزة

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، من أن الملاجئ المكتظة ومحدودية الصرف الصحي بسبب النزوح القسري، تشكل مخاطر صحية شديدة على أهالي غزة.

ونوهت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، إلى تقارير منظمة الصحة العالمية، التي تحذر من ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المعدية، بما في ذلك الإسهال والتهاب الكبد الوبائي (أ).

.@WHO reports communicable diseases, including diarrhoea and suspected hepatitis A, are on the rise in #Gaza.@UNRWA continues providing healthcare, but overcrowded shelters and limited sanitation due to forced displacement pose severe health risks. We need a #CeasefireNow. pic.twitter.com/038JwNPX6m