المركز الثقافي بكفر الشيخ يشهد عرض ملحمة السراب لفرقة دمياط

شهد المركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ، الخميس، انطلاق أولى العروض الختامية لشرائح المسرح بإقليم شرق الدلتا الثقافي، حيث قدم العرض المسرحي "ملحمة السراب"، لفرقة قصر ثقافة دمياط الجديدة، ضمن الموسم المسرحي الذي تنظمه هيئة قصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة، وتستمر فعالياته حتى 28 مايو الجاري.

قدم العرض بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي بإدارة الكاتب أحمد سامي خاطر، وهو عن نص لسعد الله ونوس، وإخراج عمرو الزغبي، وشهد حضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج سمير زاهر، والناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا، ومهندسة الديكور الدكتورة داليا فؤاد.

تدور أحداث "ملحمة السراب" حول قضايا الفساد والطمع والخداع المجتمعي، مجسدة في شخصية "عبود الغاوي" الذي يعود إلى قريته بعد سنوات من الغياب، حاملا معه الإغواء والفتن التي تهدد القيم والمبادئ.

وتسرد المشاهد صراعا محتدما بين الخير والشر، كاشفة كيف يمكن للمال أن يغوي النفوس ويغير الطباع، وصولا إلى انهيار قيمي وأخلاقي شامل.

ويبرز العرض أن الشر لم يكن حكرا على عبود، بل إن القرية بأكملها كانت مهيأة للانحراف، وأن الخطايا الداخلية أكثر فتكا من التهديدات الخارجية، إذ أن كل شخصية سلكت طريقها بإرادتها، مدفوعة برغباتها الدفينة.

شارك في بطولة العرض مجموعة من الفنانين الشباب: نادر مصطفى، أحمد الخطيب، أمير أسعد، السيد سراج، محمد وأحمد أبو العزم، يوسف صدقة، نانا باسم، أحمد طارق، بسملة خليفة، خالد الفيومي، يارا السقا، إبراهيم رجب، بسمة فرحات، محمود الحفني، أحمد عبد المنعم، أمنية عيسى، مريم أحمد، محمود نوارج، أحمد جمال، أحمد عوض، مجدي وهدان، أحمد زقزوق، ميرنا العوضي، أحمد محمد جمال، جنة رامي، عبد السلام الجندي، فارس شعلان، خالد أمين، آية كمال، عمر شعلان. ديكور وملابس خلود أبو العنين، والموسيقى والألحان من تأليف عبد الرحمن الحلبي، والاستعراضات من تصميم خالد الشاذلي.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وقدم بالتعاون مع فرع ثقافة دمياط بإدارة نجوى كيوان.

وعن أسباب اختيار النص، أوضح المخرج عمرو الزغبي أن "ملحمة السراب" ليست مجرد عرض مسرحي بل مرآة لرحلة الإنسان في صراعه مع أوهامه، وبين الحقيقة والزيف. مشيرا إلى أن اختيار النص جاء من رغبة في فتح أبواب الأسئلة التي يخشاها الجميع: من نحن حين لا نكون كما نظن؟ مؤكدا أن العرض لا يقدّم إجابات، بل يُقدّم مرآة يواجه فيها كل مشاهد ذاته. فكل شخصية في النص تحمل خيطا من واقعنا، وكل مشهد سؤال مؤجل ينتظر التأمل.