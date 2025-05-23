 رئيس وزراء اليابان: اتفقت هاتفيا مع ترامب على إجراء محادثات بناءة بشأن التعريفات الجمركية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء اليابان: اتفقت هاتفيا مع ترامب على إجراء محادثات بناءة بشأن التعريفات الجمركية

د ب أ
نشر في: الجمعة 23 مايو 2025 - 10:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 مايو 2025 - 10:39 ص

ذكر رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا، اليوم الجمعة، أنه أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفقا على إجراء مناقشات "بناءة" في المحادثات المقبلة بشأن التعريفات الجمركية بين الجانبين.

وقال إيشيبا للصحفيين بعد المحادثات "الاستثمار ، لا الرسوم الجمركية".

وأضاف أن موقف اليابان لمواصلة الضغط على واشنطن لإسقاط جميع إجراءات الرسوم الجمركية الأخيرة لا يتغير، وأنه يؤيد خطط ضخ الاستثمارات اليابانية لتوفير المزيد من فرص العمل في أمريكا مقابل ذلك.

وكان الزعيمان أجريا محادثات مباشرة بعد أن توجه وزير الإنعاش الاقتصادي ريوسي أكازاوا ، كبير مفاوضي الرسوم الجمركية الياباني إلى واشنطن لعقد جولة ثالثة من المحادثات مع نظرائه الأمريكيين. وفي جولات سابقة من المحادثات، لم توافق أمريكا على الطلبات اليابانية.

وذكر إيشيبا أنه ذكر ترامب بأن موقف اليابان هو أن تلغي الإدارة الأمريكية جميع الرسوم الجمركية الأخيرة على الواردات من اليابان، وهو ما لم يقدم الرئيس الأمريكي أي رد محدد عليه.

وقال إيشيبا للصحفيين "لقد أعربت عن توقعاتي لإجراء نقاش بناء واتفقنا".


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