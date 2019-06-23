بغداد وواشنطن تنفيان الإعداد لإجلاء موظفين من قاعدة بالعراق

نفى متحدثان من الجيشين العراقي والأمريكي، أمس السبت، تقارير عن استعداد القوات الأمريكية لإجلاء مئات من موظفي شركتي "لوكهيد مارتن" الأمريكية لصناعة الطائرات، و"ساليبورت جلوبال" المتخصصة فى الشؤون الأمنية من قاعدة "بلد" العسكرية في العراق، يعملون بها متعاقدين.

وقال الكولونيل كيفين ووكر، من القوات الجوية الأمريكية، في بيان إنه "لا توجد أي خطط في الوقت الراهن لإجلاء أي فرد من قاعدة بلد، وإذا تزايدت التهديدات للعاملين لدينا فسوف تتخذ القوات الجوية الأمريكية إجراءات لتوفير الحماية اللازمة"، وفقا لوكالة رويترز.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان "الولايات المتحدة لا تجلي أفرادا من قاعدة بلد الجوية".

وذكر متحدث باسم الجيش العراقي أن العراق يضطلع بتوفير الأمن لجنوده وللمستشارين والمدربين الأمريكيين.

وكانت أربعة مصادر عسكرية قالت لرويترز، الجمعة الماضية، شريطة عدم نشر أسمائها، إن متعاقدين من شركتى "لوكهيد مارتن"، و"ساليبورت جلوبال" يستعدون لمغادرة قاعدة بلد العسكرية الواقعة، على بعد نحو 80 كيلومترا شمالي بغداد، وتستضيف قوات أمريكية، وذلك بسبب "تهديدات أمنية محتملة" من دون توضيح طبيعة التهديدات.

وقال أحد المصادر العسكرية ومصدر أمني خامس، في وقت لاحق، إن عملية الإجلاء قد ألغيت في وقت مبكر أمس السبت، بعد أن طمأن أفراد عسكريون أمريكيون وعراقيون الشركات بشأن تعزيز إجراءات السلامة حول القاعدة.

وتعرضت قاعدة بلد الضخمة الأسبوع الماضي، لهجوم بثلاث قذائف مورتر، لم يسفر عن سقوط ضحايا. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وتضم القاعدة 800 موظف تابعين للشركتين الأمريكيتين.

ويعمل موظفى لوكهيد مارتن، في صيانة مقاتلات "إف-16" العراقية، وكانت لوكهيد مارتن قد بدأت تسليم أول دفعة من طائرات "إف-16" للعراق عام 2014.

وقالت متحدثة باسم لوكهيد مارتن، في الشرق الأوسط: "نحن لا نقوم بإجلاء موظفين من لوكهيد مارتن في قاعدة بلد الجوية في الوقت الراهن".

ولم توضح المتحدثة هل جرى الإعداد لأي عمليات إجلاء أخرى.

وأجلت السفارة الأمريكية في بغداد مئات من موظفيها الشهر الماضي بعدما أشارت واشنطن إلى وجود تهديدات ضد المصالح الأمريكية بالمنطقة.

وأجلت شركة "إكسون موبيل" الأمريكية للطاقة 21 من موظفيها، الأسبوع الماضى، عقب هجوم صاروخى أصاب منشأة للشركة فى البصرة.

وفي العراق، تدعم إيران جماعات مقاتلة لديها مواقع قريبة من منشآت عسكرية أمريكية.

ويحاول أيضا تنظيم "داعش" الإرهابى، إعادة تجميع صفوفه في العراق ولجأ في الآونة الأخيرة لاستخدام أساليب حرب العصابات ضد القوات العراقية.