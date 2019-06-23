محمد أمين راضي يعلن عن عرض «مملكة إبليس» عبر «شاهد نت»

أعلن محمد أمين راضي، مؤلف مسلسل "مملكة إبليس"، أنه سيتم عرضه خلال الفترة المقبلة عبر المنصة الإلكترونية "شاهد نت" مقابل اشتراك.

ونشر "راضي" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، صورة تجمع بطلات المسلسل وهم الفنانة رانيا يوسف، غادة عادل، إيمان العاصي، سلوى خطاب، فرح، وعلق قائلا: "عايزين تشوفهم، معروفة طبعا، اشتركوا في شاهد نت".

يذكر أن مسلسل "مملكة إبليس" قد خرج من السباق الرمضاني الماضي، بسبب عدم إكتمال تصويره، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة الفنانة رانيا يوسف، غادة عادل، إيمان العاصي، سلوى خطاب، أحمد داوود.