•يجب أن نتحلى بقدر من التسامح وتقدير للموقف.. وأتمنى أن يقبل الجمهور الاعتذار

قال الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إنه تلقى مكالمة تليفونية من المطربة اللبنانية ميريام فارس، تعتذر فيه عن سوء فهم تصريحاتها بشأن ارتفاع أجرها على الحفلات المقامة بمصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، مع الإعلامية إيمان الحصري، «في رأي الموضوع أخذ أكبر من حجمه، وهي كلمتني وتكاد تكون منهارة وحزينة جدا على تفسير كلامها بهذا الشكل، وأكدت أنها لا تقبل أي إهانة على المصريين، ولا تستطيع التعالي عليهم».

وأوضح أن المطربة اللبنانية أكدت أنها كانت تشرح لماذا لا تستطيع أحياء أكثر من حفلتين في الأسبوع داخل مصر مؤخرًا، معقبًا: «هي وضحت أن مع ارتفاع أجرها نتيجة متطلبات فنية يصعب ذلك، مش لأن أجرها غالي على مصر وبعتتلي اعتذار مكتوب قبل الحفلة، وقبلته وحسيت الموضوع اتقفل ووعدتني هتعتذر رسميا في فيديو للشعب المصري وأتمنى الجمهور يتقبل الاعتذار».

وأجاب على تساؤل الإعلامية إيمان الحصري بشأن موضة التصريحات المثيرة للجدل لاكتساب شهرة على مواقع «السوشيال ميديا»، قائلًا: «لم أدخل نوايا أحد لكن حقيقي لما شوفت الفيديو حسيت أنها لم تقصد ذلك المعنى، السوشيال ميديا لها قوانين أنا واحد من الناس مقدرش أعمل حاجة زي كده أو اتكلم على حد محترم وأقول عنه أنه مش محترم عشان الناس تتكلم عليها واتشهر».

وأشار إلى أن التصريح ليس له قيمة لأن الفنان إذا أحب المكان ومهنته لايفرق معه الأجر والماديات، ولكنها أكدت حبها واحترامها للشعب المصري، ويجب أن نتحلي بقدر من التسامح، وتقدير للموقف ولا ننتظر أخطاء وسقطات الآخرين.

وتلقى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، مكالمة تليفونية من المطربة اللبنانية ميريام فارس، التي تستعد لإحياء حفلها ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، وأعربت ميريام خلال اتصالها عن امتنانها واعتزازها بالجمهور والشعب المصري الذي احتضنها منذ نشأتها الفنية وأكدت ميريام على اعتذارها للشعب المصري كله عن سوء فهم كلماتها وتعبيرها خلال المؤتمر الصحفي.

وأثارت تصريحات المطربة اللبنانية جدلا واسعا واستياء لرواد مواقع «السوشيال ميديا»، وهاجمها بعض الفنانين معتبرين تصريحاتها تطاول على الشعب المصري.