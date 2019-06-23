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ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم الأحد، أن الليرة التركية ارتفعت بنسبة 2ر1% أمام الدولار، بعد الفوز الذي حققته المعارضة في انتخابات بلدية اسطنبول.

وأضافت الوكالة أن سعر الدولار سجل 7472ر5 ليرة الساعة 23:03 بتوقيت إسطنبول (08:03 بتوقيت جرينتش).

وتصدر مرشح المعارضة في انتخابات الإعادة على منصب رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، اليوم الأحد، النتائج غير الرسمية.

وحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية، فاز أكرم إمام أوغلو (49 عاما) ، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض بـ 03ر54% من الأصوات، مقابل 09ر45% لمرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم (63 عاما)، بعد فرز 37ر99% من الأصوات.

وبلغت نسبة مشاركة الناخبين 42ر84% حسب الأناضول.

وقال سعدي جوفن، رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، إن النتائج الرسمية ستعلن ليل الأحد أو يوم الاثنين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، هنأ إمام أوغلو، وكتب عبر موقع تويتر أن "إرادة الأمة تجلت مرة أخرى اليوم".

وقال أردوغان: "أهنئ أكرم إمام أوغلو الذي فاز في الانتخابات وفقًا لنتائج غير رسمية".

وكان يلدريم قد هنأ أيضا إمام أوغولو اليوم.