مجلس الوزراء: نسبة الـ25% من الطاقة الاستيعابية لن تطبق على الأندية

فسر نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزاراء، مساء اليوم الثلاثاء، معنى قرار تطبيق نسبة الـ25% من الطاقة الاستيعابية للأندية والمطاعم والمقاهي، بناء على حزمة القرارت التي تم الإعلان عنها للتعايش في الفترة المقبلة مع فيروس كورونا.

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أكد في تصريحات تلفزيونية على قناة "أم بي سي مصر"، أن تحديد النسبة الاستيعابية السالف ذكرها ستطبق على المطاعم والمقاهي وصالات الألعاب الرياضية، أما الأندية ستكون مفتوحة بشكل كامل.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الأندية لن يطبق عليها القرار الخاص بهذه النسبة، الأمر يسري على أماكن التجمعات أو الأماكن المغلقة فقط بها والتي تعامل نفس العاملة خارجها".

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء.، كان قد أعلن ظهر اليوم الثلاثاء عن حزمة من القرارات، تخص فترة التعايش المقبلة مع فيروس كورونا، كان من بينها تحديد طاقة استيعابية بنسبة 25% للصالات الرياضية، المطاعم والمقاهي في المرحلة الأولى.