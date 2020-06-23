الكويت تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي لمناطق سكنية سعودية بصواريخ باليستية

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لاستهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين في المناطق السكنية بمدن الرياض ونجران وجازان في السعودية، من خلال إطلاق صواريخ باليستية، وطائرات مسيرة مفخخة، والتي تصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قبل بلوغ أهدافها.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية- في بيان صحفي اليوم الثلاثاء- إن هذه العمليات الإرهابية، تعد انتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وتعطيلا لكل الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام، فضلا عما تمثله من تهديد لأمن المملكة وترويع الآمنين فيها واستقرار المنطقة.

وأضاف أن هذه العمليات الإرهابية، تستوجب مسارعة المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته؛ لحمل جماعة الحوثي على الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن من قبل التحالف، والعودة إلى المفاوضات وإتاحة الفرصة لتقديم المساعدات الإنسانية لمواجهة فيروس كورونا، الذي انتشر وفتك بأبناء الشعب اليمني.

وشدد المصدر على تضامن الكويت ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها، متضرعا إلى الباري عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه.