ضبط 1527 عبوة مستلزمات تجميل فاسدة في الإسكندرية

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي عبدالرازق غنيم مدير الأمن، من ضبط 1527 عبوة وقطعة مستحضرات تجميل غير صالحة للاستخدام الآدمي، وذلك قبل طرحها للبيع والتداول في الأسواق.

وجاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات للشرطة أكدتها التحريات، تحت إشراف اللواء شريف ذكي رؤوف مدير مباحث الإسكندرية، بقيام المدير المسئول عن مَحِل لتجارة مستحضرات التجميل، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة المنشية، بممارسة الغش التجاري.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المدير المسئول عن المَحِل، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر جنح بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجارِ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.