كندا تسجل 265 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم الثلاثاء، تسجيل 265 حالة إصابة بفيروس كوفيد-19، بجانب 17 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 101902 حالة، و8453 حالة وفاة.

وجاءت جميع الإصابات وحالات الوفاة في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك المزدحمتين بالسكان، بينما لم تسجل باقي المقاطعات أي حالات إصابة أو وفاة منذ عدة أيام.

وأبلغت أونتاريو عن زيادة طفيفة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، لكن العدوى مستمرة في الاتجاه نحو الانخفاض في المقاطعة مع الزيادة الكبيرة في نسب الشفاء، ونوه مسؤولو الصحة إلى 216 حالة إصابة جديدة اليوم، ليرتفع إجمالي الإصابات في المقاطعة إلى 33853 حالة، بالإضافة إلة 10 حالات وفاة إضافية، ليصل المجموع إلى 2619 حالة وفاة.

ومن جانبها، أعلنت السلطات الصحية في كيبيك عن تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الحالات إلى 54884 شخصا، بجانب 7 حالات وفاة.

ويعتبر ذلك أقل عدد من الحالات الجديدة اليومية منذ 22 مارس الماضي، عندما تم تسجيل 38 حالة جديدة.