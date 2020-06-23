الأردن يسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1047 في البلاد.

وأشارت «الصحة الأردنية»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، إلى إجراء 5028 فحصًا لفيروس كورونا اليوم، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للفحوصات بلغ 341 ألفًا و161.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 470 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من تسعة ملايين إصابة.