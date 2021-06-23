وزير التموين: لأول مرة لدينا احتياطي استراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر ونصف

قال وزير التموين علي المصيلحي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع عن كثب كافة القضايا التي تخص المواطن، موضحا أنه تم خلال الاجتماع مع الرئيس التطرق للحديث عن ما تم في موسم القمح، حيث تم الاقتراب من الوصول بالإنتاج إلى 3.6 مليون طن من القمح بما يوفر احتياطيا استراتيجيا بـ6.5 شهر استهلاك "وهذا رقم لم يحدث من قبل".

وأكد وزير التموين - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"- أن الوزارة تعمل على إتاحة السلع الأساسية للمحافظة على عدم تذبذب الأسعار بدرجة عالية في السوق، مشيرا إلى أنه لدى الوزارة احتياطي من الزيت بـ5.7 شهر استهلاك ، واحتياطي 6.3 شهر استهلاك من السكر، ولدى الوزارة أيضا مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية.

وقال " لدينا عقود ممتدة مع الشركة السودانية الخاصة باللحوم الطازجة لأكثر من عامين، مؤكدا أن اللحوم حتى عيد الأضحى لن ترتفع أسعارها وستظل بـ 85 جنيها للطازجة، واللحم المجمد بـ 64 جنيها، والفراخ 37 جنيها".

وأضاف علي المصيلحي أنه سيتم تطبيق إضافة المواليد الجدد أو استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات الأكثر احتياجا وذلك بعد قرار رفع الحد الأدنى لـ2400 جنيه.

وأشار إلى أنه تم التطرق للحديث عن استراتيجية الصوامع مبينا أن هناك زيادة في المساحات المزروعة بالقمح في جنوب الوادي في توشكى وشرق العوينات، ومضيفا أنه تم عرض الخطة الاستراتيجية على الرئيس السيسي لزيادة عدد الصوامع في توشكى وجنوب الوادي وتم الموافقة على البدء في تنفيذ الأمر.

وأكمل علي المصيلحي أنه تم الموافقة على زيادة عدد الصوامع في الجنوب، ويتم البدء في إعداد الدراسات لزيادة الصوامع من أجل تخزين الإنتاج من القمح.

ولفت إلى أنه يتم تطوير المخابز وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بالتعاون مع وزارة البترول والهيئة العربية للتصنيع، وفي 30 يوليو المقبل سيتم الانتهاء من تطوير 5362 مخبزا لتعمل بالغاز الطبيعي.