مجاهد: الفيفا من يحسم قرار البطاقة الدولية لفرجاني ساسي

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كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، موقف البطاقة الدولية الخاصة بالتونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، في حال طلبت لاي فريق.

وتتجه جميع المؤشرات إلى أن الزمالك فشل في تجديد عقد فرجاني ساسي الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية: «إذا طلب منا أي بطاقة دولية للاعب في الدوري المصري سنقول إن الموسم ينتهي أواخر أغسطس وحسم القرار متروك للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)».

وأضاف: «لا يجوز ارسال اي بطاقة دولية لاي لاعب إلا بعد نهاية الموسم الجاري ولكن قد نرسلها في حالة موافقة الاتحاد الدولي».

ومن المقرر أن يعود فرجاني ساسي الزمالك خلال الأيام القادمة بعدما شارك مع منتخب بلاده في معسكر يونيو الأخير.

وغاب ساسي عن فريقه في مباراة مصر المقاصة والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور الربع النهائي لبطولة كأس مصر.