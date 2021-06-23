كازاخستان تسجل 1248 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت كازاخستان، 1248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 411 ألفا و771 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1168 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 387 ألفا و295 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية يوم أمس أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 21 ألفا و569 مريضًا، منهم أكثر من 6 ألاف مريضا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 458 في حالة حرجة.

ولاتزال العاصمة الكازاخية نور سلطان هي الوحيدة في البلاد التي بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات الجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما بالنسبة للقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة يوم أمس أيضا أن مليونين و809 ألاف و447 شخصا حصلوا على الجرعة الأولى من هذه اللقاحات حتى الآن.