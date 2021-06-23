قال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، واستصدار رد الفعل الملائم الذي يحفظ لمصر والسودان حقوقهما المائية، فيما يخص بأزمة سد النهضة.

وأضاف عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، أنه لا يتوقع اعتراض أي عضو في مجلس الأمن على عقد جلسة حول سد النهضة، مشيرًا إلى أن هناك إحساس دولي بمدى خطورة الموضوع، وما يشكله من خطورة على الأمن والسلم بمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن قضية سد النهضة هي قضية عادلة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق قائم مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن حول الملف.

وتابع: «نحن نريد اتفاقية ملزمة للأطراف الثلاثة حول ملء وتشغيل سد النهضة، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل في العملية التفاوضية»، مضيفًا أنه لا يقف ضد التنمية في إفريقيا، لكن يجب ألا تضر هذه التنمية بمصالح الدول الأخرى.