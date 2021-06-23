ارتفاع أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار النفط الأمريكي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى أعلى من 73 دولارا للبرميل بعد صدور تقرير اقتصادي أشار إلى تراجع جديد في مخزون الخام الأمريكي بالإضافة إلى توقعات تحسن الطلب على النفط.

وارتفع سعر العقود الآجلة في نيويورك اليوم بنسبة 6ر0% بعد تراجعه في ختام تعاملات أمس.

وبحسب مصادر رصد معهد البترول الأمريكي تراجع المخزون الأمريكى بمقدار 2ر7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وإذا أكدت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية المقرر صدورها اليوم الأربعاء، هذا التراجع سيكون التراجع الأسبوع الخامس على التوالي لمخزون النفط الأمريكي وهي أطول فترة تراجع للمخزون يناير الماضي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي صباح اليوم بنسبة 6ر0% إلى 31ر73 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل في تعاملات بورصة نيويورك للسلع في الساعة 38ر7 صباحا بتوقيت لندن، بعد تراجعه أمس بنسبة 4ر0%.

كما ارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال في تعاملات بورصة آي.سي.إي للعقود الآجلة الأوروبية بنسبة 8ر0% إلى 43ر75 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل بعد تراجعه في ختام تعاملات أمس بنسبة 1ر0%.