بنك التشيك المركزي يرفع سعر الفائدة للمرة التاسعة

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أعلن بنك التشيك المركزي اليوم الأربعاء زيادة سعر الفائدة الرئيسية للمرة التاسعة على التوالي حيث يتوقع صناع السياسة النقدية في البنك استمرار ارتفاع الضغوط التضخمية لفترة من الوقت.

وقرر مجلس البنك برئاسة يري روسنوك محافظ البنك زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 125 نقطة أساس إلى 7% وهو ما يتجاوز التوقعات ويصل بسعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ 1999.

كان المحللون يتوقعون زيادة سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 75ر6%.

وقال البنك إن قرار زيادة سعر الفائدة يمثل استجابة للزيادة الكبيرة المستمرة في ضغوط التضخم على اقتصاد التشيك".

ويرفع البنك المركزي التشيكي سعر الفائدة باستمرار في كل اجتماع منذ يونيو 2021 لتصل من 25ر0% إلى 7%.