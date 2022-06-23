أبو الغيط: مستعدون لتقديم كل دعم يساهم في إنجاز مسار المصالحة الوطنية الليبية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة تابعت عن كثب وبكل اهتمام اجتماعات القاهرة بين المجلس الأعلى الليبي ومجلس النواب، والتي أفضت إلى توافقات طيبة، معربًا عن امله في استمرارها واكتمالها في القريب العاجل.

وجدد أبو الغيط، خلال كلمة ضمن فعاليات مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، اليوم الخميس، الشكر إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائبيه، على إتاحة الفرصة له؛ للتحدث حول مسار مهم من مسارات الملف الليبي وهو «المصالحة الوطنية».

وأعرب عن استعداد الجامعة العربية لتقديم كل دعم ومساعدة لإنجاز مسار المصالحة الوطنية الليبية، بالشكل الذي يعالج كل القضايا المهمة، من أجل إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، والوصول بها إلى مرحلة الاستقرار الدائم.

وأشار أمين عام الجامعة العربية، إلى أن «الاستقرار الدائم في ليبيا لن يتحقق، قبل استعادة الدولة الليبية لعافيتها ووحدتها، وبعد أن تبرأ أراضيها من أي وجود عسكري أجنبي».