تراجع طفيف في عدد طلبات إعانة البطالة بأمريكا خلال الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس، تراجعا طفيفا في عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، ليستمر قريبا من أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، ما يشير إلى أن أزمة نقص العمالة قد تخف حدتها.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة تراجع خلال الأسبوع المنتهي يوم 18 يونيو الحالي بمقدار 2000 طلب إلى 229 ألف طلب.

وكان العدد قد سجل ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوع السابق وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم يتوقعون وصول عدد الطلبات خلال الأسبوع الماضي إلى 226 ألف طلب.

في الوقت نفسه ارتفع متوسط عدد الطلبات الأسبوعي خلال الأسابيع الأربعة الماضية وهو مقياس أقل تذبذبا إلى 5ر223 ألف طلب ليسجل أعلى مستوى له منذ يناير الماضي.

وفي حين مازالت سوق العمل تعاني من نقص العمالة، مع انخفاض معدل البطالة، هناك مؤشرات على تراجع حدة النقص. ففي الأسابيع القليلة الماضية اعلنت شركات مثل جيه.بي مورجان تشيس وكوين بيز عن تسريح أعداد من العمال.

في الوقت نفسه، تزايدت المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي وبالتالي حدوث موجات تسريح واسعة، بعد تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أمام الكونجرس أمس عن استمرار ارتفاع معدل التضخم واستمرار المجلس في زيادة أسعار الفائدة، رغم أن دخول الاقتصاد الأمريكي دائرة الركود أمر محتمل على حد قوله.