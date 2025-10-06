قال الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، إن إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفـذة في مصر بلغ نحو 158.9 ألف وحدة عام 2023/2024 باستثمارات قدرهــا 152 مليار جنيه، مقابـل 239.9 الف وحدة عام 2022/2023 باستثمارات قدرهـا 262.1 مليار جنيه.

وبحسب الإحصاء، جاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولــى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 70.7 ألف وحدة بنسبة قدرها 44.5% يليـه الإسكــان المتوسط بعدد 47.8 ألف وحدة بنسبة 30.1%، ويليه الإسكان الفاخر بعـدد 25.7 ألف وحدة بنسبة قدرها 16.2%، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 9.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 5.7%، ثم الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 5.6 ألف وحدة بنسبة قدرها 3.5% من الإجمالي العام عام 2023/2024.

وأكد الإحصاء، تنفيذ 82.7 ألف وحدة بواسطة القطاع (الحكومي / العام / أعمال عام) عام2023/2024 بنسبة 52.1% من الإجمالي العام مقابل 121.6 ألف وحدة عام 2022/2023.

وجاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 60.6 ألف وحدة بنسبة 73.2%، يليه الإسكــان المتوســط بعدد 16.2 الــف وحــــدة بنسبــة 19.6%، يليه الإسكان الفاخـــر بعــدد 5.9 ألف وحدة بنسبة 7.1% ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 60 وحدة بنسبة 0.1% من إجمالي القطاع (الحكومي / العام / أعمال عام).

وجـاءت محافظــة الجيزة في المرتبــة الأولــى بعـدد 40.4 ألـف وحــدة بنسبـة 48.8%، يليهـا محافظـة القاهرة بعدد 25.4 ألف وحدة بنسبة 30.7%، ومحافظة اسوان في المرتبة الأخيرة بعدد 4 وحدة.

- الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص

ووفق للإحصاء، تم تنفيذ عدد 76.2 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2023/2024 بنسبة 47.9% من الإجمالي العام مقابل 118.3 ألف وحدة عام 2022/2023.

وجاء الإسكان المتوسط في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 31.7 ألف وحدة بنسبة 41.5%، يليه الإسكان الفاخر بعدد 19.8 ألف وحدة بنسبة 25.9%، ثم الإسكان الاقتصادي بعدد 10.2 ألف وحدة بنسبة 13.4%، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 9.1 الف وحدة بنسبة 11.8%، وأخيرا الإســكان المنخفــض التـــكاليف بعدد 5604 وحدات بنسبة 7.4% من إجمالي القطاع الخاص.

وجــاءت محافظــة الجيزة في المرتبــة الأولــى بعــدد 24.2 ألف وحدة بنسبة 31.7٪ يليها محافظة القاهرة بعدد 11.2 ألف وحدة بنسبة 14.7%، ومحافظة قنا في المرتبة الأخيرة بعدد 5 وحدات .

- مشروع الاسكان الاجتماعي (المليون وحدة)

بلغ إجمالي عـدد الوحدات السكنية بمشروع الإسكــان الاجتماعي (المليون وحدة) 626.9 الف وحدة منفذ، منهم 58.2 ألف وحدة عام 2023/2024 نفذ منها الجهاز المركــزي للتعــمير 64 وحدة بنسبة 0.1% باستثــمارات 61 مليــون جنيــه، ومديريــات الإسكــان 1.1 ألف وحـــــدة بنســبة 1.9% باستثـــمارات 526.8 مليــون جنيــه، هيئــة المجتمعات العمـرانية الجديدة 57 ألـف وحــدة بنسبة 98% باستثمــارات قدرهــا 23.2 مليار جنيــه.

- مشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط)

بلغ عـدد الوحـــــــدات بمشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط) 63.5 الف وحدة منفذ منــهم 10.6 ألف وحــدة عام 2023/2024، كان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة بدر حيث بلغ 4.7 الف وحـدة بنسبة 44.3% وأقل عـدد وحدات بمدينة المنصورة الجديدة حيث بلغ 48 وحدة بنسبة 0.5% من الإجمالي.

- مشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط)

بلغ عدد الوحدات بمشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط) 10 آلاف و800 وحدة منفذ منهم 5040 وحدة منفذه، وعدد الوحدات الجاري تنفيذها 2720 وحدة عام 2023/2024.

- مشروع محور الإسكان فوق المتوسط

بلغ اجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع محور الإسكان فوق المتوسط 7.4 ألف وحدة باستثمارات قدرها 983.1 مليون جنيه عام 2023/2024.

- مشروع كمبوند 700 فدان (الإسكان فوق متوسط )

بلغ إجمالي عــدد الوحـدات الجاري تنفيذهــا بمشـروع كمبوند 700 فدان (الإسكان فوق متوسط) 8.7 الف وحـدة باستثمــارات قدرها 2.2 مليار جنيه عام 2023/2024.

- مشروع جنة مصر (الإسكان الفاخر)

بلغ عـدد الوحـدات بمشــروع جنة مصر (إسكان فاخر) 31.4 الف وحدة بالمــدن الجـديدة منفـذ منهم 3480 وحدة منفذة و14.4 الف وحدة جاري تنفيذها باستثمارات قدرها 1.4 مليار جنيه عام 2023/2024.

وأشار الإحصاء، إلى أن إجمالي عــدد الوحـدات المنفـذة بلــغ 2392 وحــــــدة بالعاصمـــــة الإداريــــــة الجديـــدة، و29.2 ألـف وحدة جـــار تنفيــذهـــا باستثمــــارات قدرهــــا 8.1 مليار جنيه و بلــغ اجمـالي عــدد الوحدات المنفـذة بالمنصــورة الجديدة 43 وحدة، وجار تنفيذ 211 وحدة باستثمارات قدرها 0.2 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي عــدد الوحدات الجاري تنفيذها 11 ألفا و775 وحدة بالعلمين الجديدة باستثمارات قدرها 7 مليارات جنيه، وبلــغ إجمالي عــدد الوحـدات الجاري تنفيذهـا 3378 وحدة بغرب كارفور باستثمارات قدرها 2.2 مليار جنيه عام 2023/2024.

- الوحدات المنفذة بواسطة صندوق التنمية الحضرية

بلغ إجمالي عدد الوحدات المنفذة بواسطة صندوق التنمية الحضرية 1834 وحدة باستثمارات قدرهـا 9.8 مليار جنيه عام 2023/2024.