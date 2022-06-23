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أعلن البنك المركزي النرويجي اليوم الخميس ارتفاع معدل الفائدة بواقع 0.5 نقطة مئوية إلى 1.25%

وجاءت هذه الزيادة أعلى من المتوقع. وكان الخبراء قد توقعوا ارتفاع معدل الفائدة بنسبة 0.25 نقطة مئوية.

وتعد هذه رابع زيادة يقرها البنك المركزي منذ بداية جائحة كورونا، عقب أن تم خفض معدل الفائدة إلى صفر في مايو 2020.

وأشار محافظة البنك المركزي إيدا ولدين باخ إلى أنه سوف يتم زيادة معدل الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية خلال شهر أغسطس المقبل.

وأرجع البنك رفع معدل الفائدة إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 5.7% في مايو الماضي، أعلى من الهدف المستهدف من البنك وهو 2%.