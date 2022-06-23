اشتباكات على الحدود مع إثيوبيا تسفر عن فقدان 7 جنود سودانيين

أفادت وسائل إعلام سودانية، بسقوط جريح وفقدان ما لا يقل عن 7 جنود من القوات المسلحة في شرق السودان، إثر اشتباكات وقعت الأربعاء على الحدود مع إثيوبيا.

وقالت مصادر عسكرية لـ«سودان تربيون»، اليوم الخميس، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات إثيوبية وسودانية، بينما كانت الأخيرة تجري عملية تمشيط شرق منطقة الأسرة بمحلية القريشة، على بعد 5 كلم من نهر عطبرة.

وأفادت بأن «الجيش أرسل العشرات من الجنود للمنطقة، بعد توافر معلومات عن تمركز قوات إثيوبية، لإسناد مزارعين إثيوبيين».

وأضافت المصادر «جرح جندي وفقد 7 آخرين، وتم إسعاف المصاب لمستشفي السلاح الطبي بالقضارف».

من جهته طالب عضو تجمع الأجسام المطلبية الرشيد عبد القادر، بضرورة انتشار القوات المسلحة في مناطق شرق بركة نورين، وتأمين المساحات المستردة، لتمكين المزارعين السودانيين من فلاحتها.

وقال لـ«سودان تربيون»، إن المزارعين الإثيوبيين عادوا للسيطرة على بعض المناطق التي استردتها القوات المسلحة في وقت سابق، سيما تلك الواقعة في جبل اللبيسر وحمبر قرب بركة نورين.