ليتوانيا تحث جورجيا على التمسك برغبتها في الانضمام للاتحاد الأوروبي

صرح الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا، على هامش قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي، بأنه يتعين على جورجيا ألا تعتبر فشلها في تأمين وضعية الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد "رسالة مخيبة للآمال".

وقال: "نتوقع أن نضع اليوم أفقا واضحا للغاية لجورجيا، أفقا أوروبيا، بشروط مسبقة محددة".

وذكّر بأن ليتوانيا بدأت محادثات الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي في عام 1999، أي بعد عامين من إستونيا، لكنها لحقت بجارتها في منطقة البلطيق في الانضمام للتكتل في الوقت نفسه عام 2004.

وقال إن الدخول المتأخر كان "حافزا هائلا" لبلاده لتنفيذ الإصلاحات. وحث جورجيا على اتباع النهج نفسه نحو الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي، جنبا إلى جنب مع أوكرانيا ومولدوفا.