قادة الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يجتمعون بعد اتهامات للرئيس بالتستر على جريمة سرقة

تعقد القيادة العليا للحزب الحاكم في جنوب إفريقيا اجتماعا، اليوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ توجيه رئيس المخابرات السابق اتهامات للرئيس سيريل رامافوزا، بالتستر على سرقة عملات أجنبية من مزرعته.

كما سيكون اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب "المؤتمر الوطني الإفريقي"، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب، هو الأول منذ أن أصدرت لجنة كانت تحقق في اتهامات فساد تقريرها النهائي، الذي تضمن انتقادات لاذعة للحزب وكذلك رامافوزا بسبب عدم قيامه بالتنديد علانية بالفساد في فترة حكم سلفه جاكوب زوما.

وزعم المدير العام السابق لجهاز أمن الدولة آرثر فريزر أن رامافوزا تستر على سرقة 4 ملايين دولار من مزرعته ولم يبلغ الشرطة بالشكل المفترض، وأنه تم اعتقال المشتبه بهم بشكل غير قانوني واستجوابهم.

وأقر رامافوزا بسرقة أموال حصل عليها مقابل بيع حيوانات، إلا أنه قال إن المبلغ أقل بكثير مما زعمه فريزر. كما أنه نفى ارتكاب أي مخالفات، وعرض المثول أمام لجنة النزاهة التابعة للحزب لتوضيح ما حدث.

ونظرا لأنه من المتوقع أن يسعى رامافوزا لولاية ثانية في منصب زعيم الحزب في انتخابات مقررة في ديسمبر، فإن معارضيه داخل الحزب قد يستغلون اجتماع اليوم للتشكيك في مدى أهليته لشغل المنصب.