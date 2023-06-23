مصطفى بكري: الكونجرس قدم مليارا و200 مليون في 2011 لصناعة الفوضى في مصر

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن الكونجرس الأمريكي قدم 40 مليون دولار لنحو 600 منظمة في مصر، وبلغ قيمة ما قدموه لصناعة الفوضى في مصر من يناير 2011 نحو مليار و200 مليون جنيه.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الاحتفال بنصر أكتوبر عام 2012 كان يوما فارقا في تاريخ مصر، حين دعا الإخوان قتلة الرئيس الراحل أنور السادات للاحتفال، وكأنها رسالة للمؤسسة العسكرية.

وتابع أن الصدام الحقيقي بدأ بعد تعيين المستشار عبد المجيد محمود النائب العام سفيرا في الفاتيكان، ورفض المستشار عبد المجيد القرار، واجتمع القضاة، ورفضوا القرار، وتراجع مرسي عن القرار، لكن مرسي طلب من المستشار عبد المجيد أن يخبره بأي قرار قبل أن يتخذه، فرفض فقرر الإخوان أن يعزلوه.

واستكمل حديثه، بأنه التقى المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، عقب فوز محمد مرسي بالانتخابات، وأخبرته أني حزين لأن هناك إخواني يحكم مصر، وأن المشير قال له إننا لن نأخذ موقف ضد الإخوان، هم الذين لن يتمكنوا من التواؤم مع الشعب المصري وسيقصون الناس، نحن معهم ما داموا مع مصر، ولو الشعب ليس معهم فنحن مع الشعب.

ولفت إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر بعد ذلك كانت تنبئ بتحقيق نبوءة المشير، منها محاولة الإخوان لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي يحمي الجيش من تدخل الإخوان.