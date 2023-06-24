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كييف: تردد الغرب في إرسال أسلحة وراء بطء الهجوم المضاد الأوكراني

د ب أ
نشر في: الجمعة 23 يونيو 2023 - 11:46 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يونيو 2023 - 11:46 م
أرجعت القيادة السياسية في كييف، اليوم الجمعة، التقدم البطيء للهجوم المضاد الأوكراني حتى الآن، إلى تردد الغرب في إمداده بالسلاح.

وقال مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك، على تويتر، إن "الوقت الضائع في إقناع شركائنا لتوفير الأسلحة الضرورية انعكس في التحصينات الروسية المحددة التي جرى بناؤها في هذه الفترة".

وذكر أن الروس حفروا بشكل أعمق، ووضعوا نظاما لحقول الألغام خلال فترة الانتظار.

وقال إن اختراق الخطوط الأمامية الروسية يتطلب الآن "نهجا معقولا ومتوازنا"، مضيفا أن "حياة أي جندي هي أهم قيمة لأوكرانيا اليوم. وتركز القيادة العسكرية على العلوم والاستخبارات العسكرية، وليس على المشجعين في المدرجات".

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في الآونة الأخيرة إن الهجوم المضاد لبلاده ليس كـ "فيلم من أفلام هوليوود".

وردد بودولياك هذه التصريحات قائلا: "الحرب الحقيقية ليست فيلما من أفلام هوليود".

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