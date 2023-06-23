محافظ المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ211 ألف حالة في مايو الماضي

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقديم مديرية الصحة الخدمات الطبية والعلاجية لـ211 ألف حالة على مدار شهر مايو الماضي، من خلال مجموعة من القوافل الطبية المتنوعة والعيادات الخارجية والمتنقلة التي نظمتها المديرية شملت نخبة من الأطباء بجميع التخصصات، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتوفير خدمة طبية لائقة مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وفي تقرير صادر عن مديرية الصحة، أشار أن إدارة الطب العلاجي قدمت خلال مايو الماضي خدمات طبية وعلاجية لـ211 ألف حالة، منها 160 ألف بالعيادات الخارجية، و51 ألف بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات.

ورصد التقرير إجراء 8266 عملية جراحية و468 حالة ولادة، وخدمات غسيل كلوى لـ1011 مريضا بإجمالي 11833 جلسة غسيل كلوي، وخدمات علاج طبيعي لـ2000 مريض بإجمالي 7830 جلسة علاج طبيعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ18821 حالة وأشعة تلفزيونية لـ4133 حالة وأشعة مقطعية لـ1587 حالة، وعمل 39439 تحليلا، ورسم قلب لـ3768 حالة وحالتي مناظير و24 دوبلر، و248 إيكو، إلى جانب تقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ51652 حالة وتقديم خدمات عناية مركزة لـ705 مرضى، وحضانات لـ630 طفلا.