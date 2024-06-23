التعليم: طالب الثانوية العامة يحصل على الدرجات على خطوات الحل وليس الحل النهائي فقط

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل امتحان بالثانوية العامة يتضمن جزءا صغيرا يضمن للطالب المتميز أن يحصل على حقه لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» عبر شاشة «النهار»، مساء الأحد، أن أسئلة الامتحانات يتم سحبها من بنوك الأسئلة ولا يضعها أشخاص، وبالتالي تكون لها مواصفات ثابتة، ولا يمكن لأحد أن يغير من مستويات الصعوبة بها.

وأشار إلى أنّ موسم امتحانات الثانوية العامة دائما ما يشهد جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص أي خطوة يتم اتخاذها.

ولفت إلى أن الوزارة تحترم كل الآراء وتستمع لكل الشكاوى، لكن ما يحسم الأمر في نهاية المطاف هي مؤشرات التصحيح.

وأوضح أن الطالب يحصل على الدرجات على خطوات الحل وليس الحل النهائي فقط.

ونوه بأنه إذا كانت هناك أسئلة بها مستوى عال من الصعوبة أو أثير جدل بشأنه فيتم مراعاة الأمر خلال التصحيح، الذي يكون إلكترونيًّا ولا يوجد بها أي تدخل بشري.

وأفاد بأن الأسئلة المقالية يتم تصحيحها عن طريق مصححين اثنين، يُصحِّح كل منهما في جهة بعيدًا عن الآخر، مؤكدا أنه في حالة اختلاف التقدير بينهما بأكثر من نصف درجة يتم اللجوء لمصحح ثالث لوضع التقييم النهائي.



